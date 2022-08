Twitter, lo Shakhtar: "Accoglienza calorosa a Roma, grazie per il supporto" (FOTO)

Ieri è andata in scena allo Stadio Olimpico Roma-Shakhtar Donetsk davanti ad oltre 60mila spettatori. L'amichevole, l'ultima della squadra di Mourinho prima dell'avvio del campionato, ha permesso al club giallorosso di aiutare il popolo ucraino, afflitto dalla guerra nel proprio territorio: tra le varie iniziative l'intero ricavato della vendita dei biglietti della partita è stato donato allo Shakhtar, in particolare al sostegno dello "Shelter Center Arena Lviv".

Il club ucraino ha ringraziato tramite Twitter: "Accoglienza incredibilmente calorosa a Roma. Grazie per il vostro supporto, per la pace in Ucraina".