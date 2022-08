Tra i messaggi di solidarietà a Georginio Wijnaldum per l'infortunio occorsogli alla tibia - frattura che gli costerà il ritorno in campo, con ogni probabilità, nel 2023 -, c'è anche quello della società che ancora risulta proprietaria del cartellino dell'olandese, il Paris Saint Germain. Il club parigino ha dedicato al calciatore un tweet, un "guarisci presto, Gini", come augurio per una spedito ritorno in sella.

Guarisci presto Gini ❤️? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2022