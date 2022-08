Twitter, le Nazioni Unite alla Roma per l'amichevole con lo Shakhtar: "Grazie per il sostegno ai rifugiati" (FOTO)

Un'ottima occasione per giocare l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato e presentare la squadra ai tifosi giallorossi, ma non solo: Roma-Shakhtar è stata anche un messaggio vero e proprio del club dei Friedkin. I giocatori sono infatti scesi in campo con la patch dell'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai rifugiati, e con tanto di cuore giallo e azzurro per sostenere la popolazione ucraina.

L'UNHCR ha voluto ringraziare su Twitter il club giallorosso: "Quando il calcio si gioca con il cuore sulla manica - il chiaro riferimento, appunto, al simbolo pro-Ucraina -. Grazie Roma per il sostegno ai rifugiati".