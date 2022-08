Twitter, la Cremonese al fianco di Radu dopo l'errore con la Fiorentina: "Uniti in campo e fuori" (FOTO)

«Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perchè tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo», con questo messaggio e con la condivisione del significato di "empatia" su Twitter la Cremonese difende Ionut Radu, protagonista in negativo durante il match con la Fiorentina di un errore clamoroso che ha regalato ai viola il 3-2. «L’abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra», ha aggiunto la società neopromossa in A.

Lunedì alle 18.30 all'Olimpico la Roma sfiderà proprio la Cremonese nella seconda giornata di campionato.