Si torna allo Stadio Olimpico: dopo la vittoria sul campo della Salernitana, la Roma ospita domani alle 18.30 la Cremonese. È pronto, come mostra su Twitter condividendo un video, Marash Kumbulla: "Nessun posto è come casa. Roma, sei pronta?", il messaggio del difensore albanese verso la sfida di domani.

No place like home ?

Rome, are you ready? ?♥️#ASRoma #RomaCremonese @OfficialASRoma pic.twitter.com/dw9KNyd0Cf

— Marash Kumbulla (@KumbullaMarash) August 21, 2022