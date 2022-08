Twitter, il Friedkin Group presenta il mercato della Roma: "I giallorossi sono saliti di livello" (FOTO)

Con un articolo e un post su Twitter il Friedkin Group presenta i nuovi innesti della Roma di Mourinho e della formazione femminile di Spugna. Da Matic passando per Svilar, Celik e Wijnaldum fino a Dybala "i giallorossi sono saliti di livello", è il messaggio del gruppo Friedkin a due giorni dalla sfida in casa della Salernitana, valida per la prima giornata di campionato.

The Giallorossi have leveled up. Meet the newest players who will be sporting #ASRoma red and yellow this season at https://t.co/RUs1nsjmCX pic.twitter.com/wATfsWqHUu

— The Friedkin Group (@friedkingroup) August 12, 2022