Twitter, Felix: "Pronto ad aiutare la Cremonese per raggiungere gli obiettivi prefissati" (FOTO)

Il passaggio di Felix alla Cremonese è ufficiale. Il calciatore, ormai ex Roma, sul proprio canale Twitter, si è detto soddisfatto di questa nuova avventura dove cercherà di aiutare la squadra lombarda nel raggiungimento alla salvezza. Queste le parole del ragazzo Ghanese. "Sono felice di poter continuare la mia crescita alla Cremonese. Pronto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".

I'm delighted to continue my development at @USCremonese.

Ready to help the club achieve its vision. #OnGod#SolAmAi #ForzaGrigiorossi #DaiCremo pic.twitter.com/rBrS5SWl5d

— Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) August 29, 2022