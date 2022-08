Nicolò Zaniolo non si allenerà con i compagni nel prepartita di Juventus-Roma che si giocherà oggi alle 18.30 allo Juventus Stadium, ma non si ferma e soprattutto non molla. Il 22 giallorosso infatti questa mattina si allenerà in solitaria a Trigoria. Poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia nella quale inquadra la sala allenamento, con la didascalia del braccio che fa il bicipite per indicare "forza".