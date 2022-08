A poche ore dal secondo impegno stagionale in campionato della Roma, con la notizia dell'infortunio di Wijnaldum che getta qualche ombra sulle ambizioni di Mourinho e i suoi, Nicolò Zaniolo non vede l'ora che a parlare sia il campo. Il classe '99 scalpita in vista del match con la Cremonese, e pubblica una storia in cui fa chiaro riferimento all'imminenza di un po'di calcio giocato: "Matchday", la caption del gioiellino giallorosso.