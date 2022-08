Instagram: Zaniolo cambia l'immagine del profilo e mette la sua esultanza sotto la Curva Sud (FOTO)

Tra una voce di mercato e l'altra, Nicolò Zaniolo lavora e segna, come accaduto nell'ultima amichevole contro lo Shakhtar in cui si è rivelato uno dei migliori. Nonostante l'interesse del Tottenham, inoltre, il classe '99 sembra ave ritrovato un grande affiatamento con l'ambiente giallorosso. E un indizio può venire dal suo profilo Instagram, dove ha tolto l'immagine di profilo precedente, che lo raffigurava "in borghese", per mettere un suo scatto con la maglia della Roma, in particolare l'esultanza rivolta alla Curva Sud dopo la rete di domenica