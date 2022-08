Instagram, Zalewski: "Olimpico spettacolare come sempre". Dybala: "Che emozione segnare in questo stadio". Zaniolo: "Grandi tutti". Celik: "3 gol, 3 punti" (FOTO)

La Roma si gode la terza vittoria stagionale contro il Monza, un successo che proietta momentaneamente i giallorossi in testa alla classifca. Tre punti fondamentali in un Olimpico ancora una volta tutto esaurito, come sottolinea anche Nicola Zalewski su Instagram: "3 punti e un Olimpico spettacolare, come sempre. DAJE ROMA". Galvanizzato dalla rete anche Roger Ibanez: "Felice per un'altra vittoria e per il gol. Orgoglioso della nostra squadra". Non ha preso parte al match per l'infortunio alla spalla, ma anche Nicolò Zaniolo ha applaudito i compagni per la vittoria: "Grandi tutti"

Prova a descrivere l'emozione di segnare all'Olimpico Paulo Dybala: "Che emozione segnare in questo stadio. Super felice per la mia prima doppietta con la maglia giallorossa! 3 Punti, prima Dybala Mask a Roma e 100 gol in Serie A".

Ecco il commento di Celik, all'esordio da titolare con la maglia della Roma: "Vittoria importante e clean sheet. Abbiamo preso il comando. 3 gol, 3 punti".