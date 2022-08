Instagram, Wijnaldum ricorda l'arrivo a Roma: "La settimana scorsa..." (VIDEO)

L'arrivo a Ciampino tra l'entusiasmo dei tifosi, le visite mediche, la firma a Trigoria, la presentazione in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar Donetsk: Gini Wijnaldum ha racchiuso tutto le emozioni di questa prima settimana in giallorosso, dallo sbarco nella capitale il 4 agosto, in un video pubblicato su Instagram. "About last week..." ("La settimana scorsa...") è il messaggio del centrocampista, che lavora con la squadra in vista della prima giornata di campionato contro la Salernitana in programma domenica sera.