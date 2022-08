Instagram, El Shaarawy accoglie Wijnaldum: "Benvenuto Gini" (VIDEO)

Georginio Wijnaldum è da ieri ufficialmente un calciatore della Roma. Due giorni fa, giorno in cui è atterrato nella capitale con la famglia, si è unito alla sua nuova squadra in una cena al Sanctuary, noto locale di Roma, iniziando a far gruppo. La Roma ha pubblicato su Instagram un reel in cui il nuovo numero 25 abbraccia il suo nuovo compagno El Shaarawy negli spogliatoi, il numero 92: "Benvenuto Gini".