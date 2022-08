Instagram, vittoria in partitella per Zaniolo: "Top" (FOTO)

A Trigoria la Roma continua a lavorare in vista della sfida contro la Cremonese, in programma lunedì all'Olimpico e valida per la seconda giornata di campionato. Questa mattina nella partitella andata in scena durante la seduta odierna ha trionfato la squadra composta da capitan Pellegrini, Abraham, Felix, Cherubini, Celik, Kumbulla, Rui Patricio e Zaniolo. "Top", il messaggio condiviso proprio dal 22 giallorosso accompagnato da uno scatto con i compagni.