Instagram, Rosella Sensi ricorda la scomparsa del papà: "Ti voglio bene e mi manchi tanto" (FOTO)

Il 17 agosto del 2008 ci lasciava Franco Sensi, il patron dell'ultimo scudetto della Roma. Con un post su Instagram, la figlia Rossella ha ricordato il papà: "Ogni anno, questo giorno. Il più brutto. Quello in cui ci hai lasciato, quello in cui hai fatto piangere noi e tutta Roma. Sei sempre, sempre e per sempre nel mio cuore.

Ti voglio bene e mi manchi tanto, papà"