Instagram, la Roma ricorda la firma di Abraham un anno fa. L'attaccante: "Casa mia" (FOTO)

Un anno fa Tammy Abraham firmava per la Roma, diventando ufficialmente un giocatore giallorosso: l'attaccante inglese, arrivato dal Chelsea per ereditare la maglia numero 9 di Edin Dzeko, ha concluso la sua prima stagione in giallorosso segnando 27 reti in tutte le competizioni e vincendo la Conference League. Oggi sui social la Roma ricorda l'evento e arriva la dolce risposta dell'inglese su Instagram: "Casa mia".