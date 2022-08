Instagram, la moglie di Rui Patricio: "Ogni volta che vengo all'Olimpico e sento l'inno della Roma ho i brividi" (VIDEO)

Nella serata di ieri la Roma ha battuto 3-0 il Monza e, con 10 punti collezionati in 4 partite, è volata momentaneamente al primo posto in classifica. Anche in questa partita si è registrato l'ennesimo sold out allo Stadio Olimpico (il secondo stagionale in due match casalinghi giocate) e tra i tifosi presenti c'era anche Vera, la moglie di Rui Patricio, che ha deciso di riprendere il momento in cui viene cantato l'inno "Roma, Roma, Roma". "Non riesco a spiegarlo... Ogni volta che vengo allo Stadio e sento cantare l'inno della Roma mi vengono sempre i brividi. Che bella cosa. Roma, Roma, Roma", il commento sotto il video pubblicato sul suo profilo Instagram.