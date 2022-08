La Roma continua a lavorare in vista della stagione che sta per avere inizio, e a Trigoria non manca certo il buon umore. A testimoniarlo, stavolta, è un post di Marash Kumbulla, che su Instagram ha voluto sottolineare la voglia di lavorare sempre, però, con un sorriso sulle labbra. Il difensore ex Hellas Verona ha commentato così uno scatto relativo alla sessione odierna: "Allenarsi con l'umore giusto, sempre".