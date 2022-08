Instagram, Jovicevic dopo Roma-Shakhtar: "Un piacere affrontare Mourinho". Lo Special One: "Ti auguro il meglio"

Una sfida a senso unico quella tra Roma e Shakhtar Donetsk di ieri sera, con i giallorossi che si sono imposti per 5-0 sulla squadra ucraina. La stima tra gli allenatori delle due squadre sembra però viaggiare a doppio senso. Nella giornata di oggi il tecnico dello Shakhtar Jovicevic ha dedicato un post Instagram alla serata di ieri: "Giocando contro i migliori si cresce! Un piacere giocare contro Mourinho".

Non tarda ad arrivare la risposta dello Special One: "Grazie per le parole, ti auguro il meglio per il futuro".