A ormai 3 giorni dalla prima gara ufficiale in stagione della Roma, i protagonisti fanno fatica ad aspettare il momento in cui, per la prima volta quest'anno, ci saranno in palio i tre punti. Fra questi c'è sicuramente anche Roger Ibanez, che ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in campo con la maglia giallorossa, commentandolo così: "Tre giorni al via!", proprio in riferimento al match di domenica contro la Salernitana.