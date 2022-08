Instagram, il saluto di Carles Perez alla Roma: "Grazie giallorossi, con voi sono diventato più forte" (VIDEO)

Saluta la Roma per andare in prestito al Celta Vigo Carles Perez, che ha comunque voluto ringraziare tutte le persone conosciute durante la sua esperienza in giallorosso. Il calciatore ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram: "In questa stagione affronterò una nuova sfida e la vivrò più forte che mai grazie a tutte le esperienze che ho vissuto con voi. Grazie a tutti i lavoratori del club, ai compagni di squadra e agli allenatori per il vostro lavoro e sostegno. Grazie giallorossi. Dajeeee Roma".