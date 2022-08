Social, Ibanez sta con Wijnaldum: "Forza!". Kumbulla: "Ti aspettiamo in campo con Nico" (FOTO)

Non solo le esultanze per i 3 punti ottenuti sulla Cremonese: i giocatori della Roma ci tengono a manifestare tutta la propria vicinanza a Gini Wijnaldum, fermato da una frattura alla tibia. Tra i calciatori che hanno dedicato un pensiero all'olandese c'è Roger Ibanez, che in una storia si limita ad un semplice: "Forza Wijnaldum".

Dedica social anche da parte di Marash Kumbulla, che coglie l'occasione per fare indirettamente i propri auguri anche a Nicolò Zaniolo. Questo il tweet del difensore albanese: "Forza Gini, forza Nico: vi aspettiamo in campo, più forti e determinati di prima!".