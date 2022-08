Instagram, Falcao ricorda il giorno del suo arrivo a Roma: "Mi sono trovato subito a mio agio, appena sono arrivato ho sentito il calore dei tifosi" (VIDEO)

Sono trascorsi 42 anni dal giorno in cui Paulo Roberto Falcao è sbarcato a Roma, ancora ricordato e celebrato da tanti tifosi romanisti. Il Divino ha pubblicato un reel sul suo profilo Instagram in cui ricorda il suo arrivo, e ringrazia i tifosi: "Oggi è un giorno molto speciale. 42 anni fa, sono arrivato a Roma. Chi porterebbe imaginare quello che si succedeva anni dopo? Chi sognerebbe con un destino così felice? Grazie per tutti i messaggi affettuose che ho ricevuto oggi. Il calore umano da voi mi fa viaggiare nel tempo, come se vivessi nuovamente quel giorno".