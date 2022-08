Al termine della partita tra Roma e Cremonese, che lancia i giallorossi a 6 punti in classifica grazie alla vittoria per 1-0, non tardano ad arrivare le esultanze social dei calciatori. Fra i primi c'è Paulo Dybala: "3 punti guadagnati con il sudore e gioco di squadra!! Avanti cosi!! Si pensa subito alla prossima! Daje ROMA".