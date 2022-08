Instagram, Dybala ricorda il debutto da professionista con l'Instituto: "Uno dei momenti più belli" (FOTO)

Un tuffo nel passato per Paulo Dybala: l'argentino, arrivato in giallorosso in questa sessione estiva di mercato, ricorda su Instagram il suo debutto da professionista con la maglia dell'Instituto Atlético Central Córdoba. "11 fa oggi debuttavo come professionista nell'Instituto. Senza dubbio uno dei momenti più belli vissuti. Vi lascio commentare la foto", il messaggio del classe '93.