Eroe della partita della Roma contro il Monza, Paulo Dybala ha anche raggiunto il traguardo dei 100 gol in Serie A. L'attaccante argentino ex Juventus ha festeggiato il traguardo con un post su Instagram: "100 gol in Serie A. Contento per il traguardo! Ora nuovi obbiettivi da raggiungere dando il massimo!! Grazie per tutto il supporto che mi date!".