Instagram, domani Roma-Shakhtar. Il messaggio del club giallorosso ai tifosi: "Ci vediamo domani" (FOTO)

Domani alle ore 20:45 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per sfidare lo Shakhtar Donetsk nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. C'è grande attesa per questa partita, infatti ci sarà il sold out e sono attese più di 65mila persone. Tramite il proprio account Instagram, la Roma ha dato l'appuntamento ai propri tifosi: "Ci vediamo domani", il messaggio sul social.