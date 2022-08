Instagram, conto alla rovescia per Salernitana-Roma: "One day to go" (FOTO)

Manca sempre meno a Salernitana-Roma, partita valida per la prima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. La società giallorossa è impaziente di iniziare la nuova stagione e ha pubblicato su Instagram varie foto con Dybala, Spinazzola, Smalling, Zaniolo e Rui Patricio protagonisti: "One day to go", la scritta che accompagna il post. Il countdown per la prima partita ufficiale della Roma nella stagione 2022/2023 sta per terminare.