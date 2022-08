Ieri Andrea Belotti ha debuttato con la maglia della Roma negli ultimi minuti della sfida col Monza, domani invece sarà presentato alla stampa in una conferenza programmata a Trigoria alle 14.30. In serata, intanto, il 'Gallo' ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare i tifosi giallorossi dell'accoglienza ricevuta all'Olimpico: "Grazie Roma!" il messaggio del numero 11 accompagnato da una serie di foto di ieri sera.