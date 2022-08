Instagram, Abraham: "Non ci arrendiamo mai". Dybala al 9 giallorosso: "Ti voglio bene". Kumbulla: "Bravi a riprenderla". Spinazzola: "Un punto importante" (FOTO)

Dopo l'1-1 in casa della Juventus nel big match valido per la terza giornata di campionato arrivano anche le reazioni dei giallorossi su Instagram. L'autore del pari della Roma, Tammy Abraham, ringrazia Dybala per l'assist e scrive: "Non ci arrendiamo mai! Buon punto in trasferta. Il primo gol".

Il grande ex di giornata, Paulo Dybala, aggiunge: "Un punto importante in uno stadio difficile". L'argentino, poi, risponde anche ad Abraham, che gli aveva mandato un bacio per l'assiste: "Ti voglio bene fratello".

"Bravi a riprendere la partita. Forza Roma" è il commento di Marash Kumbulla, subentrato nella ripresa al posto della Joya.

"Imbattuta" scrive Zeki Celik, entrato nel corso del secondo tempo al posto di Karsdorp, in riferimento ai due successi e al pari raccolti dalla Roma in queste prime tre giornate di Serie A.

"Un punto importante" commenta Spinazzola, autore di una prestazione sottotono, mentre El Shaarawy scrive: "Daje Roma" .

"Questo gruppo non molla MAI": così Gianluca Mancini esalta la squadra.