E' in piena fase di recupero dall'infortunio alla spalla Nicolò Zaniolo, che intanto non nega un selfie ad un tifoso: il calciatore si è concesso per uno scatto che mette in evidenza il tutore da lui utilizzato per immobilizzare l'arto, infortunatosi in occasione del match di campionato contro la Juventus di Allegri.

Ma non solo: nello stesso ristorante e con lo stesso tifoso, posano anche Bryan Cristante e Alessio Romagnoli.