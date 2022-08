Josè Mourinho ha concesso a lui e al resto della squadra un giorno di riposo, ma Paulo Dybala fa di tutto per tenersi in forma: l'attaccante argentino ha postato una storia che lo immortala in palestra in compagnia della sua compagna, Oriana Sabatini. Il modo migliore per iniziare a preparare la sfida di sabato contro la Juventus.