Facebook, Iervolino: "Roma squadra fortissima allenata da un grande mister e candidata allo scudetto"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, prova a caricare l'ambiente. Tramite un post su Facebook, il numero uno del club campano ha espresso il suo pensiero sulla sfida di questa sera contro la Roma, chiamando a raccolta tutti i tifosi. Ecco il messaggio: "Stasera inizia il nostro cammino in un campionato che vogliamo rimanga nella storia. Affrontiamo una squadra fortissima allenata da un grande mister. La Roma è sicuramente una candidata allo scudetto, ma la Salernitana è forte ed ha in sé il 'Macte Animo' che scatena il coraggio e la passione nei momenti di necessità .Un’Arena, con 30.000 persone innamorate, aiuterà il mister Nicola e tutti i giocatori a dare il massimo, per cogliere un grande risultato. Grande spettacolo all’Arechi! Sempre più forti, più veloci e più in alto. Forza Ragazzi".