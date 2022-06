Twitter, Friedkin Group sull'accordo Roma-Fendi: "Due leggende che collaborano" (FOTO)

È notizia di oggi l'accordo firmato tra Roma e Fendi per le prossime due stagioni. Su Twitter anche il Friedkin Group lo annuncia esaltando entrambe le società: "Due leggende romane collaborano. La Roma e Fendi hanno annunciato una partnership che vedrà l'iconica casa di moda italiana fornire il guardaroba ufficiale ai giocatori della prima squadra giallorossa per le prossime due stagioni!".

Two Roman legends are teaming up.@OfficialASRoma and @Fendi announced a partnership that will see the iconic Italian fashion house provide an official wardrobe for the Giallorossi first-team players for the next two seasons! #ASRoma #Fendi

— The Friedkin Group (@friedkingroup) June 1, 2022