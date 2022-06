Italia-Germania, commovente abbraccio fra De Rossi e Rüdiger (VIDEO)

In una serata in cui sono stati protagonisti tanti giallorossi, come Pellegrini e Cristante, ed ex giallorossi, come Frattesi, Scamacca, Florenzi e Cancellieri, c'è stato anche un incontro tra due vecchi compagni di squadra in casa Roma. Tra primo e secondo tempo di Italia-Germania si sono incontrati Daniele De Rossi e Antonio Rüdiger, l'ex capitano membro dello staff di Mancini e il secondo difensore della Germania: i due ex compagni si sono uniti in un commovente abbraccio.