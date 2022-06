Dopo una stagione dagli impegni fittissimi, che la sua Roma è riuscita anche a chiudere con la vittoria della Conference League, Nicolò Zaniolo si gode un po'di meritato riposo. Come mostrato da uno scatto pubblicato dal classe '99 su Instagram, il calciatore al momento si trova in Sardegna, dove rimarrà ancora qualche giorno prima di tornare nella sua Liguria. "Relax", il commento che il giocatore ha scelto per descrivere l'immagine pubblicata sui social.