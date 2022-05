Zalewski: incontro col ct della Polonia a Roma (FOTO)

Un'altra prestazione di valore quella sfornata ieri da Nicola Zalewski e all'indomani il ct della Polonia, Czesław Michniewicz, ha voluto incontrare l'esterno 2002 che ha scelto proprio la nazionale polacca. I due hanno preso un caffè in mattinata nei pressi del Pantheon, a Roma, come pubblicato sui social. Con queste prestazioni, è molto probabile che Zalewski farà parte dei convocati per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno.

Ayer Nicola Zalewski ?? con otra buen actuación se metía en la final de la #UECL con la #ASRoma y hoy se ha entrevistado con el seleccionador polaco Czesław Michniewicz en la Piazza della Rotonda de la capital italiana. De seguir así no hay dudas que Zalewski estará en #Qatar2022 pic.twitter.com/NIbU4mmib4 — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) May 6, 2022