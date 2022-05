VIDEO - Trigoria, Abraham prende in giro Smalling durante l'intervista: «Ancora non parla italiano...»

Clima decisamente disteso a Trigoria con la Roma che apre le porte del centro sportivo per il Media Day dell'UEFA. Tammy Abraham scherza a favore di telecamere con Chris Smalling, uno dei calciatori designati per le interviste di oggi. Durante la registrazione dell'intervista l'attaccante inglese si è avvicinato al connazionale. "Da quant'è che è qui? Tre o quattro anni? E ancora non parla italiano", la battuta di Abraham, che ha ripreso la scena con il suo cellulare e poi si è rivolto ai cronisti: "Ma almeno ha detto una parola in italiano? 'Ciao', solo 'ciao'"