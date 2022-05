Twitter, Spinazzola ritrova la Nazionale dopo l'infortunio: "Bentornato" (VIDEO)

Leonardo Spinazzola è tornato in Nazionale. Il ct Roberto Mancini ha deciso di convocare l'esterno della Roma per le sfide contro Argentina, valida per la finalissima a Wembley, Germania, Ungheria, Inghilterra ed ancora Germania, valevoli per la Nations League. Il calciatore giallorosso non tornava a vestire la maglia degli Azzurri dai quarti di finale dell'Europeo, quando, durante Italia-Belgio, si procurò la rottura del tendine d'Achille. La Nazionale ha voluto celebrare il ritorno di Spinazzola pubblicando un video nel quale appaiono immagini e riprese dell'Europeo e dell'allenamento odierno: "Bentornato Spina!" - il commento su Twitter -.