Twitter, Pallotta si congratula con la Roma: "Orgoglioso di vedere Pellegrini alzare il titolo. Forza Roma!"

James Pallotta si è congratulato con la Roma sul proprio profilo ufficiale Twitter. L'ex presidente giallorosso ha dedicato un tweet ai giallorossi, che hanno vinto la Conference League battendo il Feyenoord:

"Congratulazioni a tutti i tifosi della Roma che questa sera stanno festeggiando la Conference League. Sono molto orgoglioso di vedere Lorenzo Pellegrini sollevare il trofeo e Nicolò Zaniolo segnare il gol vittoria. Forza Roma!"

Congratulations to all the fans of #ASRoma celebrating winning the Conference League tonight. Very proud to watch Lorenzo Pellegrini lift the trophy and Nicolò Zaniolo score the winning goal #ForzaRoma pic.twitter.com/zdbr9Vjqlu



— Jim Pallotta (@jimpallotta13) May 25, 2022