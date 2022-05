Twitter: complimenti alla Roma da Inter, Juventus e Milan (FOTO)

La Roma è la prima vincitrice nella storia della Conference League: decisiva la rete di Zaniolo, valida per l'1-0 finale ottenuto contro il Feyenoord. I giallorossi hanno scritto una bella pagina della storia del calcio italiano con questo successo ed anche l'Inter ha deciso di complimentarsi su Twitter: "Complimenti alla Roma e a Mourinho per la vittoria della Conference League. Vincere in Europa è sempre speciale".

Complimenti alla @OfficialASRoma e a Josè Mourinho per la vittoria dell’ @europacnfleague ? ??

Vincere in Europa è sempre speciale ? — Inter (@Inter) May 25, 2022

Anche Juventus e Milan si sono complimentate con la Roma per la vittoria: "Congratulazioni Roma per la vittoria della Conference League".