Twitter, Lapo Elkann con i tifosi giallorossi: "Anticipate la Roma. Mi auguro possa vincere la Conference"

Anche Lapo Elkann utilizza l'hashtag che sta spopolando in queste ore su Twitter tra i tifosi della Roma, "#AnticipatelaRoma", per chiedere l'anticipo del match in casa del Torino, ultima giornata di campionato, e lasciare dunque tempo a Mourinho e ai giocatori di preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana. "Mi auguro che la Roma possa vincere la finale. Unica squadra nelle competizione europee, da italiano non posso che sostenerla - le parole di Lapo Elkann -. E sarebbe giusto dare più tempo ai giallorossi per preparare la finale".

