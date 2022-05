"Ma Bruno con la maglia nuova?", è il commento celebrativo della Roma per Bruno Conti. Ieri il club giallorosso ha presentato la maglia home per la stagione 2022/23, che debutterà domani sera in occasione della gara col Venezia all'Olimpico, e tra i tesserati che si sono prestati come modelli c'era anche Bruno Conti.

Ma Bruno con la maglia nuova? ?❤️ pic.twitter.com/oxOqpdhFjZ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 13, 2022