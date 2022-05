Twitter, la Roma ai tifosi: "Supporto incredibile, domani all'Olimpico squadra e staff vogliono ringraziarvi" (FOTO)

Domani, in occasione della sfida di campionato col Venezia, la Roma giocherà l'ultima partita stagionale all'Olimpico. E il club giallorosso su Twitter ha nuovamente ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto e ha dato loro appuntamento al termine della sfida per i saluti finali con squadra e staff. "Domani sera saremo tutti insieme ancora una volta. Dalla prima partita a oggi il vostro supporto è stato incredibile - il tweet della Roma -. Al termine di Roma-Venezia non andate via: squadra e staff vogliono ringraziarvi per l’amore e la passione con cui li avete sostenuti"

