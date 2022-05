Twitter, la Roma ai tifosi giallorossi presenti al Franchi: "Grazie per il sostegno, anche di lunedì. Ci vediamo a Roma-Venezia" (FOTO)

La Roma esce sconfitta per 2-0 dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, decisive le reti di Gonzalez e Bonaventura. Nonostante il brutto risultato, i tifosi giallorossi hanno sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto, come avviene in ogni partita. Il club ha voluto ringraziare così su Twitter i supporter presenti in trasferta: "Grazie per il sostegno, anche di lunedì. Ci vediamo sabato sera all'Olimpico per Roma-Venezia".

Grazie per il sostegno, anche di lunedì ?❤️ ?️ Ci vediamo sabato sera all'Olimpico per Roma-Venezia#ASRoma pic.twitter.com/AeuyHEm4JK — AS Roma (@OfficialASRoma) May 9, 2022