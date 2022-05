Twitter, la Roma a 5 anni dall'addio di Totti: "Giornata di infinito amore che nessun romanista dimenticherà mai"

28 maggio 2017 - 28 maggio 2022: 5 anni senza Francesco Totti in campo con la maglia della Roma. L'eterno Capitano dava l'addio al calcio giocato in occasione della partita contro il Genoa che valse la qualificazione in Champions League ed il club giallorosso ricorda la ricorrenza con un tweet: "Sono passati 5 anni da un'altra giornata di infinito amore che nessun romanista dimenticherà mai".

? Sono passati 5 anni da un'altra giornata di infinito amore che nessun romanista dimenticherà mai ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/iPzXEPsVYH — AS Roma (@OfficialASRoma) May 28, 2022