Twitter, il sondaggio della Conference League: "Chi prendereste tra Van Persie e Totti nel loro miglior momento della carriera?" (FOTO)

In vista della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, l'account Twitter della competizione europea ha voluto effettuare un sondaggio tra i suoi followers. "Chi prendereste tra Van Persie e Totti nel loro miglior momento della carriera?" - il quesito posto ai fan. I due calciatori sono stati scelti per il loro passato, infatti Van Persie ha giocato proprio con il club olandese, avversario dei giallorossi nell'ultimo atto del torneo.

?⚽️ Both in their prime, who are you taking: ?? Robin van Persie or ?? Francesco Totti? ?#UECL pic.twitter.com/6IzUZq685I

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 10, 2022