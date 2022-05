Il Leicester si arrende alla Roma, sostenuta da un Olimpico meraviglioso. Le foxes, però, non risparmiano la propria sportività: ad un tweet del club giallorosso che dà appuntamento ai propri tifosi per la finale di Tirana, l'avversario di serata risponde così: "I migliori auguri per la finale!".

All the best in the final, @ASRomaEN ? — Leicester City (@LCFC) May 5, 2022