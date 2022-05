Twitter, il Friedkin Group punta alla finale di Conference: "Il viaggio non è ancora finito..." (FOTO)

Arrivano anche i complimenti del Friedkin Group al termine della sfida contro il Torino, che ha garantito alla Roma la partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League. Ora i giallorossi possono concentrarsi completamente sulla partita in programma il 25 maggio alle 21, ovvero la finale di Conference League contro il Feyenoord. Questo il commento su Twitter del Friedkin Group: "La Roma ha chiuso la stagione di Serie A con una vittoria, ma il viaggio non è ancora finito... Testa alla prossima sfida, la finale di Conference League contro il Feyenoord di mercoledì".

.@OfficialASRoma closed the Serie A season with a win, but the journey isn’t over yet… Up next, the #UECLfinal against Feyenoord on Wednesday. #ASRoma pic.twitter.com/uJu6yDumzv

