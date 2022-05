Social, Ibanez: "Pronti per l'ultima battaglia". Abraham: "Credi..." (FOTO)

Mancano ormai meno di 24 ore al fischio d'inizio del match tra Roma e Feyenoord, valido per la finale della prima edizione di Conference League. Sembra essere già pronto Roger Ibanez: il difensore ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune foto che lo immortalano alla Kombetare Arena. "Pronti per la nostra ultima battaglia", il commento del difensore brasiliano ex Atalanta.

Sguardo sognante per Tammy Abraham sul prato del Kombetare. La caption scelta dall'attaccante inglese alla propria storia su Instagram è "Believe", letteralmente 'Credi'.

Impaziente Stephan El Shaarawy, che affida ad un semplice "Finale!" il commento di uno scatto che lo immortala durante la ricognizione alla Kombetare Arena.